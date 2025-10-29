ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шефът на КНСБ: Господин Домусчиев да се опита да живее с 540 евро на месец
Това каза пред bTV президентът на КНСБ Пламен Димитров.
"За поредна година имаме политика по доходите, която дава 5% увеличение на заплатите в бюджетния сектор, което очевидно даже няма да покрие инфлацията. 6,4% е на годишна база увеличението на издръжката на живота, заплата за издръжка, на един работещ, сам живеещ“, каза още Димитров.
"Скандална новина е, че минималната заплата се намалява. Няма как това да го приемем. В Тристранния съвет никой не заяви, нито вицепремерът Дончев, нито някой друг, че правителството има намерение да намалява минималната заплата, да променя Кодекса на труда, а обратното. Бяха внесени числа, знаете какви, 1213 лева и беше заявено, че това е намерението на правителството“, заяви Пламен Димитров.
"Сега, какво се намалява всъщност в дохода на тези, които работят на минималната заплата? Дори на 605 евро, ако е тя. Разбира се, ние искаме да се върне на 620 евро, където трябва да бъде. Но там, да не забравяме, че работника плаща 0,88% от тези 2%. Тоест 40 процентни пункта. По-малко от половината плаща той“, посочи още Димитров.
Данните на НСИ явно показват, че за последните 15 години те на които плаща правителството с обществен сектор, е намалял с 85 хиляди души. Това е фактологията. Да, държавната администрация, държавните служители, са нарастени с 1066 човека, което, ако това е проблема на бюджета, здраве му кажи.
Пламен Димитров коментира и думите на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, който по-рано днес посочи:
"Стремежът към раздуване на публичния сектор от комунистите от КНСБ и БСП ще ни докарат не до стагнация, а до най-зловещата икономическа ситуация – стагфлация“.
"Няма такъв филм като стагфлация. Господин Домусчиев трябва да прочете повече книги. Очевидно, ние не вървим към никакъв такъв сценарий. Ако комунисти са били неговите родители, аз не съм там“, заяви Димитров.
"Това, което правим в момента, не е да увеличаваме публичните разходи, а да финансираме системите по адекватен начин. Ако някой е решил, че 541 евро пенсия стигат, което ще стане след увеличението от 1 юли, при този ръст на цените, при тези хранителни стоки като цени, които имаме в магазините, значи - някой трябва да се опита да живее с толкова, самият господин Домусчиев да се опита да живее с 540 евро на месец“, коментира още Пламен Димитров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 111
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
