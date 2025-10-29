Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Шефът на КНСБ: Господин Домусчиев да се опита да живее с 540 евро на месец
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:27Коментари (0)82
©
"За този бюджет, по този начин, по който е конструиран, няма да се разберем. Това е опит и да се имитира  каквото и да било действие,  което орязва, всъщност,  очакване на истинско увеличение за хората,  за да си покрият реалните нужди -  хора, които са на минимална  заплата, с опит и знание.  Да се каже колко души трябват наистина на тази държава да работят. Лекари, специалисти,  учители и всички останали. Или ако няма пари  за тях да ги уволняваме, пък те ще лягат на улицата". 

Това каза пред bTV президентът на КНСБ Пламен Димитров.

"За поредна година имаме политика по доходите, която дава 5% увеличение на заплатите в бюджетния сектор,  което очевидно даже няма да покрие инфлацията. 6,4% е на годишна база увеличението на издръжката на живота, заплата за издръжка, на един работещ, сам живеещ“, каза още Димитров.

"Скандална новина е, че минималната заплата се намалява. Няма как това да го приемем.  В Тристранния съвет никой не заяви, нито вицепремерът Дончев,  нито някой друг, че правителството има намерение да намалява минималната заплата,  да променя Кодекса на труда, а обратното. Бяха внесени числа, знаете какви,  1213 лева и беше заявено, че това е намерението на правителството“, заяви Пламен Димитров. 

"Сега, какво се намалява всъщност в дохода на тези, които работят на минималната заплата?  Дори на 605 евро, ако е тя.  Разбира се, ние искаме да се върне на 620 евро, където трябва да бъде.  Но там, да не забравяме, че работника плаща 0,88% от тези 2%. Тоест 40 процентни пункта.  По-малко от половината плаща той“, посочи още Димитров. 

Данните на НСИ явно показват, че за последните 15 години  те на които плаща правителството с обществен сектор,  е намалял с 85 хиляди души.  Това е фактологията.  Да, държавната администрация, държавните служители,  са нарастени с 1066 човека,  което, ако това е проблема на бюджета, здраве му кажи.

Пламен Димитров коментира и думите на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, който по-рано днес посочи:

"Стремежът към раздуване на публичния сектор от комунистите от КНСБ и БСП ще ни докарат не до стагнация, а до най-зловещата икономическа ситуация – стагфлация“. 

"Няма такъв филм като стагфлация. Господин Домусчиев трябва да прочете повече книги.  Очевидно, ние не вървим към никакъв такъв сценарий.  Ако комунисти са били неговите родители, аз не съм там“, заяви Димитров. 

"Това, което правим в момента, не е да увеличаваме публичните разходи,  а да финансираме системите по адекватен начин.  Ако някой е решил, че 541 евро пенсия стигат, което ще стане след увеличението от 1 юли, при този ръст на цените, при тези хранителни стоки като цени, които имаме в магазините, значи - някой трябва да се опита да живее с толкова, самият господин Домусчиев да се опита да живее с 540 евро на месец“, коментира още Пламен Димитров.

Още по темата: общо новини по темата: 111
29.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
09:09 / 27.10.2025
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
14:23 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
Бюджет 2026
Серия от трусове в Турция
Мигрантски натиск към България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: