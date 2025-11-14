Смяната на лева с евро няма да има отражение върху застраховки, полици и пенсионни фондове, обясни председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански по bTV. Това ще се случи автоматично и не е необходимо хората да ходят в пенсионните фондове, да сменят полици при застрахователя или да сменят инвестиции."Ако някой предяви, че трябва да се правят някакви промени - например в договора за гражданска застраховка, означава, че може би се опитва да мами.Състоянието на втория пенсионен стълб е добро, но може и още по-добро", каза Големански. Той обясни, че пенсионната система е консервативна - с нисък ръст, но и с ниска доходност. И все пак идва момент, в който в нея се натрупват доста средства и може да се помисли за инвестиции."По-възрастните хора, които са пред пенсия, търсят сигурна инвестиция, по-младите са готови да напрарвят и по-рискова. Това отразява мултифондовата система", обясни Големански. Но за да се случи това, са необходими законодателни промени в кодекса за социално осигуряване, за да могат хората сами да управляват парите си в пенсионните фондове. По думите му Комисията за финансов надзор има предложение за промяна на закона.В момента средствата от пенсионните фондове могат да се инвестират до определен лимит. Те се внасят основно в ценни книжа, държавни ценни книжа и инфраструктура. Цялостно тези инвестиции подлежат на контрол от КФН.В момента фондовете притежават 30 милиарда лева капитал. През последните години почти 5 милиарда лева е доходността върху тях.