Шефът на ИПБ: Двама служители на транспортното министерство са поискали подкуп на тирове, които са прекарвали оборудване за концерта на Роби Уилямс в София!

На път е да се създаде огромен международен скандал. Преди два дни двама служители на Министерство на транспорта са поискали подкуп на два международни ТИР-а, които са прекарвали оборудване за концерта на Роби Уилямс в София. Това каза председателят на Управителния съвет на Института по пътна безопасност Богдан Милчев в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус" с водещ Ася Александрова.



Двамата шофьори са се оплакали в посолството и в МВР, а служителите са задържани.



"Извършва се разследване, но Министерство на транспорта, пресцентърът на МВР и всички институции мълчат за този международен скандал и за това, което се случва по нашите пътища“, обясни Милчев и призова министъра на транспорта да даде информация по случая.



Случаят е отпреди два дни, а информацията е достигнала до Института за пътна безопасност от служители в Министерството, уточни той.



Богдан Милчев обясни, че Институтът многократно е подавал сигнали до министър-председателя, че през последните месеци в Министерство на транспорта се извършва откровен рекет върху транспортните фирми.



"Там се създават организирани групи за събиране на пари. Тази информация достигна от много канали до нас. Настоявахме службите да започнат да извършват съответните разработки. Минаха месеци, но няма такива разработки. Именно тази корупция по нашите пътища е една от основните причини да загиват хора“, допълни той.