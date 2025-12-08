Сподели close
До онлайн търговците.

Уважаеми партньори,

Чуваме въпросите ви относно промените в пощенския пазар и бъдещето на услугите, които ползвате.

Знаем колко важен е за вас инструментът Наложен платеж с пощенски паричен превод.

Искаме да ви уверим, че имаме готово решение, което защитава изцяло интереса на вашия бизнес. То е планирано така, че да запази удобството, с което сте свикнали.

Ще обявим официално детайлите, когато настъпи моментът.

Дотогава продължаваме да работим заедно както винаги.

Това гласи официална позиция на шефа на "Еконт" и бивш министър на транспорта Николай Събев.

Припомняме, че фирмата за доставки обяви промени, които скоро ще влязат в сила. Повече можете да научите тук.

В следваща своя публикация във Фейсбук Николай Събев написа:

"За доверието, което градим от 2000 година

Темата за премахването на наложения платеж е актуална. Чувам аргументите на търговците за сигурност на приходите.

Но нека погледнем голямата картина.

Ние въведохме наложения платеж в България през 2000 година. Тогава електронната търговия прохождаше и рискът за потребителя беше огромен.

Ние бяхме архитектите на този инструмент. Не спряхме до създаването му. През 2006, 2010 и 2011 година го обновявахме и надграждахме. Целта ни винаги е била една - да създадем среда, защитена от измами, в която хората пазаруват спокойно.

Този модел се доказа толкова ефективен, че се превърна в задължителен стандарт за целия пазар.

Днес вярвам повече от всякога, че наложеният платеж е фундамент на доверието между непознати.

Затова позицията ми е категорична. Ние не само ще запазим този инструмент, но ще продължим да го развиваме.

Защото историята показва, че когато защитаваме клиента, печели целият пазар".