Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
"Те действаха сравнително адекватно, въпреки че не бяха готови за гасене на пожари. Виждал съм ги тези хора как действат в гасенето на пожара, дали са били точно тези хора, не мога да кажа. Бяхме се обадили на 112 и те ги бяха пратили тях да реагират максимално бързо на този сигнал", допълни той.
"Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано, разбира се", каза още Венев.
Припомняме, че 49-годишният Ивайло Иванов, Дечо Василев, на 45 г. и Пламен Статев, на 51 години бяха открити в хижа край "Петрохан", а самата тя бе опожарена.
МВР проверява версия за секта, както и евентуално отмъщение на дървената мафия. Издирва се Калушев като свидетел на престъплението. Освен него, търсят и момче на 16 години, което е било в хижата.
