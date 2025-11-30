ЗАРЕЖДАНЕ...
Шефът на БСЛ: Няма друга държава в Европа със здравна вноска от 8%, дори в Румъния е 10%
"Отделно много хора няма да бъдат здрави, за да работят и да си плащат вноските. Системата е недофинансирана от нас самите, от вноските и се налага държавата да дава допълнителни пари", обясни той.
"8% здравноосигурителна вноска няма такава в Европа, няма и друга държава, която заделя 5% от БВП за здравеопазване. Даде пример, че в Германия вноската е 14,8%, най-близо до нас е Румъния с 10%".
"Официални разговори за вдигане на здравноосигурителната вноска не са водени. Неофициално всички са наясно, че тези пари за здравеопазване са недостатъчни. Но това е политическо решение, което няма да носи дивиденти на съответната партия", коментира д-р Брънзалов.
Той не се ангажира с отговор колко трябва да стане вноската. "Ако искаме да се стремим към безплатно здравеопазване и да няма доплащане, трябва вноската да се вдига постепенно, както е заложено изначално в реформата", обясни той.
Според анализ на Хелт Метрикс през 2040 г. лекарите ще са 5-10% по-малко. 10-20% по-малко сестри.
Запитан дали е проблем, че частните болници не провеждат обществени поръчки, д-р Брънзалов отговори: "Не мисля, тук няма казус".
"Нямам нищо против държавата да прави търг за медикаменти на най-високо ниво и те да бъдат еднакви за всички", допълни той.
"Не мисля, че младите лекари са особено доволни от взетото решение. Тази сума, която се гласува - 260 милиона, 30 от които ще се върнат в МЗ, останалите 230 милиона ще отидат само за болнична помощ за колеги специализанти и за всички работещи в системата. За мен въпросът тук стои отворен, нашето предложение е следното - до момента, до който младите колеги вземат специалност, те целево ще се нуждаят от някаква субсидия, а не да ходят да се занимават с неспецифични дейности, за да мислят как да свържат двата края. А след като вземе съответната специалност - има възможности за кариерно развитие", обясни д-р Брънзалов.
"Това важи за другите специалисти. Трябва да има целево финансиране", допълни той. И призова да се помисли и за географския принцип на разпределение и там след анализ да се отпуснат целево средства на лекари, които ходят да лекуват в районите с нужда.
"Тези пари са само за болничната помощ, а в доболничната също има колеги, които имат нужда от пари", коментира още шефът на БЛС.
"По-лесно щеше да бъде, ако беше увеличена здравноосигурителната вноска, а не да се взимат пари от бюджета", допълни д-р Брънзалов.
