ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Шефът на "Автомобилна инспекция" към ИААА: Назначена е проверка в областния отдел в София за една година назад
Малко след това служителите бяха арестувани, а в домовете им бяха открити 40 000 евро и 5 000 лева, които можем да предположим, че са събрани именно от подкупи.
"На 25 септември около 19:40 ч. в района на 1-ви км на АМ "Тракия“ екип на "Автомобилна инспекция“ спира товарен автомобил, който превозва техника за концерта на Роби Уилямс, проверката се извършва от двама служители. Те са предприели действия, несъвместими с регламентираните им от закона правомощия“, обясни Владимир Колев - гл. директор на "Автомобилна инспекция“ към ИА "Автомобилна администрация“.
"Същите служители, които са извършили проверката, са поискали подкуп. Сигналът е подаден от организатора на концерта до посолството на Великобритания и МВР. След това служители са задържани. Те са с дългогодишен опит, от 2012 г. са служители в "Автомобилна инспекция“, уточни още той.
По думите му от ИА "Автомобилна администрация“ все още от нямат достъп до материалите от досъдебното производство и затова не разполагат с много детайли по случая.
От столичната полиция вчера съобщиха и за интересни находки, открити в арестуваните служители – три удостоверения, принадлежащи на чужди граждани, работещи в транспортни фирми, и едно – издадено в полза на български гражданин. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че се предполага, че те са взети в залог до момента, в който "нарушителите“ им осигурят нужната сума.
И тук Владимир Колев отказа да коментира с повече подробности, но увери, че служителите ще понесат последствията си за стореното.
Той обяви, че вчера със заповед е назначил проверка в областния отдел в София за една година назад.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: