|Шефът на АИКБ: Предприятията са платили около 10 милиарда лева за грешки в енергетиката и заради корупция
Председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че на срещата е било постигнато разбирателство по част от основните принципи в икономическата политика.
"На днешната среща констатирахме сходство във възгледите, защото в годините преди COVID-19 имахме консервативни бюджети. Проблемите започнаха с прекомерните дефицити, които се появиха след пандемията и политиката, водена от Асен Василев“, посочи Велев пред NOVA.
По думите му бизнесът е този, който реално носи тежестта на икономическите грешки.
"Бизнесът – това са предприятията и работещите хора. Само предприятията са платили около 10 милиарда лева за грешки в енергетиката и заради корупция. Това са числа, които ясно се виждат в решенията на КЕВР“, добави председателят на Общото събрание на АИКБ.
Васил Велев обясни и как увеличението на осигуровките ще се отрази на доходите: "От средствата за възнаграждения на хората, в резултат на увеличената осигуровка, за една средна заплата се отнемат около 58 лева нетен доход. Тоест, хората ще получат с 58 лева по-малко при равни други условия. Това се отнася за тези, които реално плащат осигуровки – заетите в частния сектор. Държавните служители не плащат осигуровки и техните заплати дори ще растат."
Той заяви, че най-грешното решение би било именно увеличаването на осигуровките.
По думите му по време на срещата лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е уверил работодателските организации, че се търсят решения и разговорите ще продължат.
