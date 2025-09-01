ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Шефката на СЕМ: Това е абсолютно отвратително и недопустимо! Ето така, правовата държава и демокрацията загиват
Публикуваме цялата й позиция без редакторска намеса:
"Журналисти бяха ритани и обиждани, а живото им включване саботирано при отразяване на протестите в Сопот!
Това е абсолютно отвратително и недопустимо! А още по-недопустимо е други журналисти и хора, които уж са ЗА демокрацията и свободата на словото да го подкрепят, осмиват и да му се радват! Същевременно полицията наблизо бездейства!
Ето така, правовата държава и демокрацията загиват, хората, които работят на терен се обезкуражават, а подобни прояви нормализират! Когато търпимостта се превърне в норма, ненормалното, неморалното и пошлото взимат връх в обществото!
Искрено съжалявам за случилото се и изразявам пълна подкрепа за журналистите! Отвратена съм от реакциите срещу тях!"
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
12:25 / 30.08.2025
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: