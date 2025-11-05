ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шарков за възможните промени в бюджета на НЗОК
“Сигналът, който работодателите дават, е, че бюджетът е направен така, сякаш има голямо количество постъпления от данъци и безплатни пари, които да бъдат раздавани надолу безконтролно, а не е вярно", коментира той заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което не се състоя, защото работодателите отказаха да влязат в Министерския съвет и да обсъдят бюджета.
“Давайки този сигнал, че симптоматиката по-скоро е на стагнация отколкото на подем на българската икономика, най-вероятно се стремят и към прекрояване на бюджета в малко по-кратки срокове", обясни Шарков.
Според него целта им е в впоследствие да стигнат парите за всичко, което е заложено реално, защото към момента с Бюджет 2025 нещата не са постигнали нивата, които бяха очаквани в началото на писането му. “ДДС постъпленията изостават с около 3-4 милиарда лева от прогнозата, която бе поставена в началото на годината".
“Миналата седмица трябваше да влезе бюджетът с оглед на това, че е изискан от страна на Еврокомисията и Европейската централна банка", коментира Шарков.
По думите му е възможно в много кратки срокове да отпаднат някои конфликтни параметри на този бюджет. “Такъв е данък дивидент, който е наистина много обсъждан, подкрепен от страна на синдикатите, но отхвърлен от страна на бизнеса. И един от добрите аргументи в случая е, че постъпленията от това 5% увлечение ще бъдат едва 300 до 400 милиона, докато щетите, които ще се нанесат на малкия и среден бизнес, биха били в пъти по-големи".
По данни на управляващите бюджетът на НЗОК е с 14% повече, или 34 милиона евро повече, в сравнение с миналогодишния. 260 милиона евро от тях отиват за заплати на младите медици, което беше едно от големите обещания.
“Трансферната сума ще бъде преобърната, понеже към момента към касата бяха правени трансфери от държавата. Сега от тези 260 милиона евро ще бъдат направени 30 милиона трансфер, ако бъдат одобрени от депутатите в Народното събрание, към Министерството на здравеопазването. Така ще се покрият тези минимални нива на възнаграждения за групите, на които министерството заплаща през болниците", обясни Шарков.
“Увеличението на болничната помощ за Бюджет 2026, с оглед на предварителните разчети, е около 11%. Единственото, което може да направи, е да покрие тази дупка в дефицита. Оттам насетне нови постъпления не могат да бъдат залагани", смята той.
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
