ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Шарков: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%. Голяма част от нейната тежест се пада върху 1,67 млн. души
"Скокът на осигуровката трябва да е плавен - така, както се прави с увеличението на МРЗ и максималния осигурителен доход. За да няма шок върху платците, които частично са и бизнесът, и българските граждани. Затова поетапното увеличение на 10 процента е разумна стъпка", обясни пред NOVA NEWS Шарков.
Според него фактът, че здравният министър е обяснил, че осигуровката няма да се вдига до средата на 2026 година, вероятно е свързано с продължаващите дебати около това дали до края на годината ще бъде балансиран държавният бюджет, и дали политическите сили са готови да излязат с честна позиция пред гражданите относно разходите, направени през последните 4 години.
"Не говоря конкретно за здравеопазването, а за общите публични разходи. Ако те не бъдат компенсирани, рискът от дългова криза е сериозен — особено на прага на влизането в еврозоната. Ако успеем да овладеем ситуацията, това ще е добър пример пред нашите западни партньори", подчерта той.
Здравният икономист обясни и какво означава "поетапно вдигане на здравната вноска". Според него - в зависимост от актюерските разчети, на които се осланя Здравната каса - вноската може да се повишава с по половин процент на година.
"Важно е да отбележим, че макар номинално здравната вноска да е 8%, тежестта в по-голямата си част пада върху работещите в частния сектор. Това са около 1,67 милиона души, които осигуряват между 60% и 65% от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. От своя страна, държавата покрива само около 40% за девет групи осигурявани лица, включително деца, пенсионери, администрация, военни, полиция и други. В този смисъл тези 1,67 милиона души поемат тежестта за здравето на около 5 милиона нетни ползватели на системата", заяви той.
И припомни, че системата е базирана на солидарен принцип, но държавата трябва също да "прояви солидарност към тези, които реално плащат", а именно платците от частния сектор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 75
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: