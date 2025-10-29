Новини
Сезираха СЕМ заради "На всеки километър"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:05
©
Съветът за електронни медии (СЕМ) е официално сезиран във връзка с излъчването на култовия български сериал от 60-те години "На всеки километър“ по телевизия "България он еър“. Поводът за сигнала е началният надпис, с който започва всеки епизод – "Посвещава се на Българската комунистическа партия“.

Според подалите сигнала, Вили Лилков (общински съветник в СОС) и Петър Славов (юрист), този надпис представлява недопустимо възхваляване на Българската комунистическа партия, тъй като комунистическият режим в България е обявен за престъпен със закон.

В сигнала си до регулатора те посочват, че излъчването на сериала в настоящия му вид може да създаде заблуда сред зрителите, особено сред по-младите поколения, относно историческата роля и дейността на БКП преди и след 9 септември 1944 г.

Лилков и Славов настояват СЕМ да предприеме действия и да обърне внимание на телевизия "България он еър“, че съдържание, което пряко възхвалява престъпен режим, не следва да се излъчва без контекст или предупреждение.

+1
 
 
Брей, да възхваляваш евроатлантически ценности може, пък партия, която вече не съществува - не може. Хм, пак се сещам за една фраза от също толкова емблематичен филм. Но пък от друга страна всяка една държава заслужава своите идиоти. Или може би всеки един идиот заслужава да има своята собствена държава?!
+2
 
 
И в САЩ пускат уестърни,в които се избиват индианци, ама там няма кухи глави - да се чудят кого да сезират.
+3
 
 
То щото сегашния режим е човеколюбив,мирен и социално справедлив.
преди 2 ч. и 26 мин.
+3
 
 
Те да се радват, че не са пуснали по-актуалния "Четиримата танкиста и кучето". ;)
-4
 
 
Комунистическите подлоги на Москва на бунището! убийци на история!
+3
 
 
Да се забрани историята ли? Винаги има хубаво и лошо в истроята, но тя трябва да се знае, за да се взимат поуки и да се гледа напред без да се правят старите грешки и никога вече един вожда да не управялва държавата авторитарно - не че не е така и в момента с Борисов и Пеевски. Тая модерни демократи, които се отричат от всичко в името на парите и властта са същите като едно време комунистите по партийните централи.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
