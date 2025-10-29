ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сезираха СЕМ заради "На всеки километър"
Според подалите сигнала, Вили Лилков (общински съветник в СОС) и Петър Славов (юрист), този надпис представлява недопустимо възхваляване на Българската комунистическа партия, тъй като комунистическият режим в България е обявен за престъпен със закон.
В сигнала си до регулатора те посочват, че излъчването на сериала в настоящия му вид може да създаде заблуда сред зрителите, особено сред по-младите поколения, относно историческата роля и дейността на БКП преди и след 9 септември 1944 г.
Лилков и Славов настояват СЕМ да предприеме действия и да обърне внимание на телевизия "България он еър“, че съдържание, което пряко възхвалява престъпен режим, не следва да се излъчва без контекст или предупреждение.
Коментари (7)
преди 1 ч. и 1 мин.
+1
преди 1 ч. и 35 мин.
+2
преди 2 ч. и 10 мин.
+3
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 2 ч. и 26 мин.
+3
преди 3 ч. и 29 мин.
-4
преди 3 ч. и 47 мин.
+3
