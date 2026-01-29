Български туроператори са сезирали Министерството на туризма и Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГВА) за проблеми, свързани с превалутирането на плащанията към авиокомпания Wizz Air, научи Bgtourism.bg. Сигналът е официално подаден от Сдружението на българските туроператори и туристически агенти "Обединение "Бъдеще за туризма“, което е изпратило писма до министъра на туризма Мирослав Боршош и до главния директор на ГД "ГВА“ Анелия Маринова. В тях туроператорите посочват, че промените в банковите сметки на превозвача водят до значително финансово натоварване, а плащанията в евро след новата година водят до сериозна курсова разлика."От началото на 2026 г. авиокомпанията е променила банковата сметка, по която туроператорите се разплащат с холдинга. Досега плащането по банков път се извършваше по сметка в Ситибанк Европа АД, клон България, за което се начисляваха такси за транзакция в допустими граници. От януари обслужващата банка на превозвача е същата, но в клона ѝ в Обединеното кралство, за което българските туроператори плащат по минимум 20 евро за всяка транзакция, освен че търпят загуби от превалутирането на сумите от евро в британски паунд“, се посочва в писмото на ОБТ, подписано от председателя на организацията Павлина Илиева.В писмата се отбелязва и проблемът с неправилното конвертиране на сумите за групови резервации от 2025 г.: "Наши колеги ни информират, че през 2025 г. са направени множество заявки за групови пътувания, които са потвърдени от Wizz Air и за които са издадени фактури и платени в български лева (BGN), официалната валута на България до 31 декември 2025 г. След 1 януари 2026 г., съгласно Закона за въвеждане на еврото в България, сумите за доплащане от миналата година трябваше да бъдат прекалкулирани в евро и фактурирани в европейската валута. След направените плащания в евро в City Bank UK и в SITIBANK EVROPA AD KL. BALGARIYA са налице случаи на неправилно превалутиране, които не се решават своевременно“, се казва в писмото. Част от туроператорите се опитват да се свържат с авиокомпанията, за да потърсят обяснение за курсовата разлика, но безуспешно.Туроператорите настояват за спешна среща на ГВА и Министерството на туризма с представител на Wizz Air за решаване на казуса, свързан с необосновано високо финансово натоварване на българските компании. Те са категорични, че ако проблемът не бъде решен своевременно, ще се наложи да откажат заявките, което ще доведе до огромни загуби както за членовете на сдружението, така и за Wizz Air."Настояваме доплащанията за заявени и предплатени през 2025 г. резервации да стават в определения по закон курс от 1.95583 BGN = 1 EUR, както и да бъде дадена работеща банкова сметка в Европейския съюз, защото и двете страни са от европейската общност“, се казва още в писмото на ОБТ."Българските туроператори имат дългогодишно сътрудничество с авиокомпанията и заради многото дестинации и добрите цени базират част от програмите си на полети на Wizz Air. Най-често това са вериги от блок седалки, които са заявени и предплатени с месеци напред. Тези възникнали проблеми водят до влошаване на съвместната работа между бизнесите, но с увеличаването на курсовата разлика ще рефлектира и върху цената на крайния потребител. За нас като бизнес ще остане решението да осъществим пътуването и да доплатим за наша сметка разликите или да откажем пътуванията, което ще доведе до имиджови щети на всяка компания пред техните клиенти“, допълват туроператорите.Wizz Air организира на 30 януари събитието "Нови хоризонти за Wizz Air от София: нови дестинации, повече възможности“, което ще се проведе в конферентната зала на Терминал 2 на Летище София. На срещата с медиите ще присъстват представителите на Wizz Air Андраш Сабо – директор "Развитие на маршрутната мрежа“ и Салваторе Габриеле Империале – мениджър "Корпоративни комуникации“, ще присъства и Хесус Кабайеро, CEO на СОФ Кънект. Ще бъдат представени новите дестинации и възможности за развитие на полетната програма, като се очаква да бъдат обсъдени и въпроси, свързани с работата на авиокомпанията с българските туроператори.