ЗАРЕЖДАНЕ...
Сещате ли си кой е този зимен курорт?
© FB/Meteo Balkans
Той е първият планински курорт в България и на Балканите. Историята му започва през 1896 г., когато българският монарх - княз Фердинанд, построява тук лятната си резиденция и няколко ловни хижи. След Княза много аристократи и заможни фамилии от София започват да строят вили за летен отдих.
Познахте ли Боровец?
Още по темата
/
Още от категорията
/
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг в планините. Ако минат по-южно – ще усетим по-скоро сух и студен въздух
09:38
Очаква ни студена утрин
15.12
Д-р Любенова: Предлагайки свои кандидатури за ЮНЕСКО, България заявява ясно своята цел да работи за опазването на своите жизнени знания, умения и практики
15.12
Основател на фондацията DevHubOne: Целта на "Аркада с мисия" е да превърне чрез игра по-целенасочено забавлението в по-голяма заинтересованост от опазването на планетата Земя
15.12
Доц. Велизар Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат основен фактор за възпиране на Русия
15.12
Екатерина Михайлова: В критични моменти в историята именно почтените хора са успявали да променят посоката на страната
15.12
Лекар: Всички проблеми в здравеопазването ли решихте, че и това ви остана време да прецаквате?
15.12
Млад учител: Без телефони в училище има повече концентрация и комуникация, а стреса от социалните мрежи го няма
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето защо го определиха като "таланта на България": На 5 научих та...
22:43 / 15.12.2025
Харалан Александров: Партиите ще се наредят на опашка, за да плен...
20:41 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.