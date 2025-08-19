© Facebook виж галерията Сериозно остава състоянието на контрольора, пострадал в автобуса, в който се вряза кола в София. Той работи в Центъра за градска мобилност от 8 години. В последно време е изпълнявал само нощни смени по негово желание, предаде БНТ.



Мъжът е на 65 години.



Продължава лечението му в болница.



Има сериозни наранявания след катастрофата.



По-рано днес стана ясно, че шофьорът на автобуса в момента е на командно дишане.



На 18 август в "Пирогов" беше извършена първата от поредица операции, които предстои да премине младата жен, която е пътувала в автомобила.



Припомняме, че на 15 август стана тежката катастрофа на столичното кръстовище на бул. "Възкресение" и "Константин Величков". При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Вследствие на удара загина пътник от автобуса, а четирима души бяха откарани в болница.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.