ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Сергей Станишев: ЕС няма да търпи това. 24% ръст на бюджетните разходи при 3% на икономиката
Дефицитът, според него, е и на лидер, и на идеи.
"Няма уважителен диалог, който да ражда резултат. Живеем, без да се чуваме взаимно", отбеляза той.
"За тези 35 години преход преживяхме такива неща, които едно западно общество не би издържало и щеше да се взриви. Понесохме тежки щети. Направиха се много глупости, но все пак като цяло вървим в правилната посока. Най-вече блгодарение на обществото и икономиката, а не до такава степен на политиците", обобщи бившият премиер на България.
Станишев изрази и силните си тревоги относно Бюджет 2026:
"Тази година е рекордна. 24% ръст на бюджетните разходи при 3% на икономиката. Това означава нарастване на дефицита. Това означава нов дълг, който всички ще плащаме. ЕС няма да го търпи. Запътили сме се към румънския сценарий, при който им се наложи да ограничават разходи и да вдигат данъци. Това е переспективата, ако управляващите не сложат спирачка на това", отбеляза политикът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 108
|предишна страница [ 1/18 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: