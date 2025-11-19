ЗАРЕЖДАНЕ...
Семейството, разминало се на косъм с шофьора, карал в насрещното на АМ "Тракия": Зад нас имаше автобус и камион!
© БНТ
Случката е от понеделник вечер на аутобана в посока София. Елеонора и съпругът й Васил пътуват от София към Пловдив, когато срещу тях изскача 70-годишният шофьор.
"Не можех да повярвам, че кола се движи в насрещното. Когато приближи, видях, че идва поне с 80–90 км/ч... Подадох аварийни и отбих вдясно, за да може и автобусът и камионът зад нас да реагират", разказва шофьорът Васил Борисов.
Автобусът, който е карал зад него е бил пълен с пътници.
По думите му маневрата в последния момент е била рискова и е предотвратила челен удар.
"Разминахме се на косъм", каза той пред БНТ.
След инцидента той е на мнение, че трябва да се обмислят правилата за шофиране на по-възрастните шофьори.
Патрулите са ескортирали нарушителя в продължение на десетки километри.
"Просто най-рисковите шофьори за мен са млади шофьори и възрастните над 65-70 години. Защо? Заради по-забавени реакции", коментира Васил Борисов.
Говорителят на ОДМВР-Пазарджик поясни, че шофьорът на колата е от пазарджишкото село Калугерово. Полицаи го настигат на магистралата и се опитват да го спрат в продължение на няколко километра. Когато успяват, мъжът не може да обясни как се е озовал в насрещното. Книжката му е отнета.
Още по темата
/
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
18.11
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи
28.10
Още от категорията
/
Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, с нови показания - били "принудени" да извършват жестокостите
14.11
"Купува й храна, като печели и доверието й": Момиче източи 30 000 лв. от сметката на пенсионерка в София
08.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.