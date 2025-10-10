Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Семейството на общинския съветник Николай Стефанов: Рая най-накрая видя и прегърна баща си след 93 дни, прекарани без него
Автор: Елиза Дечева 17:10Коментари (0)62
© Evelina Labeshka
Тази сутрин в 6:53ч. Рая най-накрая видя и прегърна баща си след 93 дни прекарани без него! Това стана ясно от профила на Николай Стефанов в социалната мрежа Facebook.

Припомняме, че в петък състав на САС освободи общинските съветницици- Йордан Кателиев и Николай Стефанов, които бяха арестувани заедно с кмета на Варна Благомир Коцев.

"Фокус" публикува целия текст без редакторска намеса: 

Днес тя пак плака, много плака, но този път сълзите й бяха от щастие!

За първи път виждам дете да плаче от радост, с очи пълни с обич и надежда. Надежда, че повече никога няма да й се налага да усеща подобна липса!

Бих простила много неща, но сълзите й и нощите, в които не можеше да заспи, защото баща й не е при нея-НЕ!

Благодарна съм за променената мярка, но борбата продължава!

В ареста продължават да са задържани Благо и Никола-те също заслужават да прегърнат своите семейства час по-скоро!

Свобода!

Още по темата: общо новини по темата: 94
09.10.2025 »
04.10.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
25.09.2025 »
24.09.2025 »
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
16:21 / 08.10.2025
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
15:03 / 08.10.2025
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
10:24 / 09.10.2025
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
10:19 / 08.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Арестуваха кмета на Варна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2024
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: