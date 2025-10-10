Семейството на общинския съветник Николай Стефанов: Рая най-накрая видя и прегърна баща си след 93 дни, прекарани без него

© Evelina Labeshka Тази сутрин в 6:53ч. Рая най-накрая видя и прегърна баща си след 93 дни прекарани без него! Това стана ясно от профила на Николай Стефанов в социалната мрежа Facebook.



Припомняме, че в петък състав на САС освободи общинските съветницици- Йордан Кателиев и Николай Стефанов, които бяха арестувани заедно с кмета на Варна Благомир Коцев.



"Фокус" публикува целия текст без редакторска намеса:



Днес тя пак плака, много плака, но този път сълзите й бяха от щастие!



За първи път виждам дете да плаче от радост, с очи пълни с обич и надежда. Надежда, че повече никога няма да й се налага да усеща подобна липса!



Бих простила много неща, но сълзите й и нощите, в които не можеше да заспи, защото баща й не е при нея-НЕ!



Благодарна съм за променената мярка, но борбата продължава!



В ареста продължават да са задържани Благо и Никола-те също заслужават да прегърнат своите семейства час по-скоро!



Свобода!