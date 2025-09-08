ЗАРЕЖДАНЕ...
|Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
Инцидентът е станал в неделя следобед, в рамките на официалното работно време на парка, който е отворен за посетители от четвъртък до 18:00 часа в неделя. Семейството на Явор Иванов било на почивка в Боровец и решила до се разходи в парка. Мъжът посочва, че платили билетите си за вход и започнали разходката си.
"Направихме една около 45-минутка разходка. През това време видяхме едно огромно куче, което обаче беше в клетка", твърди мъжът. По думите му той и семейството му седнали на пейка, за да си починат, а най-малкият им син да направи първите си стъпки, тъй като прохожда, когато въпросното животно се появило изненадващо срещу тях с лай.
"Видяхме как след него върви една жена, която върви спокойно след него. Помолихме я да отдръпне кучето, защото стресира децата. Но тя не се трогна, започна да ни пелтечи на развален български, показа ни среден пръст и след като взе кучето - започна да ни вика "Махайте се", разказа Явор.
В този момент той решил да си тръгне заедно със семейството си, защото "жената, която дошла, изглеждала неадекватно и агресивно и дори насъсквала кучето срещу тях". "Въпреки че си тръгнахме, тя започна да ни гони - заедно с голямото куче и още три по-малки. Първоначално не осъзнавахме, че това е княгиня Калина. Мислехме, че това е просто жена, която е изпуснала случайно кучето - нещо, което се случва, но идва да го прибере".
Явор подчерта, че когато княгиня калина настигнала неговото семейство от нея "лъхало на алкохол". Съпругата му обясни, че децата им са изключително травмирани от случилото се. "Те ме питаха защо тази жена използва кучето като оръжие срещу нас, защото така го определиха. Много са афектирани и само за това говорят. Искам да предупредя хората с деца, че преживяването ни не беше никак приятно, а бяхме в парка в часове, в които той е отворен за посетители. Но се оказа опасно място", заяви жената. Семейството подало сигнал на телефон 112.
На случилото се имало свидетел - "една баба, която седеше на пейка, но си тръгна". "Ако е имало други свидетели, защото в парка все пак се разхождаха доста хора - моля да се отзовете", призова в "Здравей, България" съпругата на Явор.
А той подчерта, че стигайки до изхода, семейството му попаднало на един доста агресивен охранител. Но патрулът от РУ-Самоков, който пристигнал на място, идентифицирал жената като Калина Сакскобургготска, а униформените взели сведения от него и съпругата му. Семейството е категорично, че ще подаде жалба, и призова компетентните институции да си свършат работата.
Екипът на "Здравей, България" потърси княгиня Калина Сакскобургготска за коментар по случая, но отговор от нейна страна все още няма.
преди 19 мин.
0
