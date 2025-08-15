ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Мнозина туристи споделят недоволството си във Фейсбук. Семейство от Пазарджик показа сметка от ресторант, където минералната вода е струвала 7 лв. за 500 мл, сафридът – 25 лв. на порция, а наливната бира – 9 лв. Иван С. признава, че заради високите цени ще съкрати почивката си с няколко дни, предава вестник "Труд".
Съществуват значителни разлики между Южното и Северното Черноморие. Край Варна калкан струва 36–40 лв., а сафридът – 20–25 лв. По Южното Черноморие същите порции излизат по-евтино – калкан за 25–30 лв., сафрид за 16–18 лв. Вечеря за четирима без алкохол край Варна може да достигне 180–200 лв., докато по Южното Черноморие струва 120–140 лв.
Ястията с месо варират между 20 и 40 лв., супите – 5–8 лв. на юг и 10–15 лв. на север. Най-евтин е обядът в Равда и Синеморец: обедните менюта със салата, основно и десерт струват 10–15 лв., порция свинско с картофи – 7–8 лв., пиле с ориз или мусака – 6–7 лв., супи и боб – по 5 лв. Пица на парче се предлага за 3–4 лв., а скара с гарнитура – 8–10 лв.
Според Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма, повечето туристи разполагат с фиксиран бюджет и ако миналата година са похарчили определена сума, тази година ще трябва да намалят количеството храна, за да се вместят в същия бюджет.
Собствениците обясняват поскъпването с увеличението на заплатите, връщането на ДДС от 20% и поскъпването на хранителните продукти.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 592
|предишна страница [ 1/99 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: