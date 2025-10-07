Секретарят на Радев за Борисов: Твърди, че е обикновен депутат с болки в колената, а отишъл да говори точно за "Турски поток"

© bTV "Аз се учудвам как Борисов, както казва той, че един обикновен депутат с болки в колената, е отишъл да говори точно за "Турски поток". Какъв мандат има той? Кой му го е дал? Той е част от изпълнителната власт.“



Това коментира секретарят по сигурността на президента Димитър Стоянов относно публикацията на "Wall Street Journal“ за среща на Борисов със сина на Доналд Тръмп, на която се "промотирал“ проектът и се обсъждало смекчаване на санкции.



"Добре, че Борисов намери смелостта да излезе да каже какво е говорил. Ако все пак може да му се вярва на него. Доколкото знам това, което предлагал Борисов, е инвестиции в "Турски поток“ за сметка на сваляне на санкциите от "Магнитски“. Вчера той уточни, че става въпрос за Владислав Горанов, аз дълбоко се съмнявам, като знам, че Борисов и Пеевски са като скачени съдове. Едва ли говориш само за Горанов, не говориш за Пеевски. "Аз съм говорил за моите хора“, казва той (Борисов - бел.ред.). "Нямаше в какъв контекст да говоря за Пеевски“(Борисов - бел.ред.). Разбира се, че е така. Няма никакъв контекст, освен, че заедно управляват от 2023 година. Сглобката реално беше с подкрепите на Пеевски“, добави пред bTV Стоянов.



Секретарят по сигурността и отбраната на президента Румен Радев заяви още, че България се намира "в правен и институционален казус“ след решението на Върховния касационен съд, което поставя под съмнение статута на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. По думите му проблемът се корени в непопълнения състав на Висшия съдебен съвет, за което отговорност носи Народното събрание.



"Прокурорската колегия казва "легитимен“, ВКС казва "нелегитимен“. Решението е едно – парламентът да попълни ВСС. Казусът стои още от 2023 година, когато не беше попълнена съставът на ВСС. Висшият съдебен съвет трябваше да бъде попълнен и вина за това, че съставът на ВСС не беше попълнен от парламентарната квота и на управляващото мнозинство от 2023 досега. Инспекторатът на ВСС от 2015 година направи два пълни мандатата и отгоре“, заяви Стоянов.



Той постави като негативен атестат за прокуратурата забавянето по разследването за предполагаемото източване на средства по "Хемус“. Той припомни, че "е имало готов обвинителен акт, който не стига до съда“, и настоя институциите – включително ДАНС, Министерството на финансите и правосъдието – да дадат отговори за движението на средствата.



На директния въпрос за обвинението на президента към Бойко Борисов "да върне чувалите“, Стоянов каза, че оценката е "политическа хипербола“, но подчерта, че "правителството на Борисов е разпределяло пари без проекти и ясни разчети“.



"Ако погледнем целия този казус с тези милиони в чували, там са намесени и ДАНС, защото в крайна сметка прането на пари категорично е в задълженията на ДАНС. Там е замесено Министерството на финансите, там е замесено Министерството на православието, там е замесен и главният прокурор и цялата прокуратура. Не виждам как и по какъв начин ще бъде възобновено делото, ако няма главен прокурор, който да бъде избран легитимно. Да не забравяме, че точно правителството на Борисов раздаде тези пари, без идейни проекти, без да има предварителна план сметка, кое колко ще струва. И всичко беше дадено на едно доверие, на юнашко доверие. И виждаме какъв е резултатът“, коментира Стоянов.



По темата за турския газов оператор "Боташ“ Стоянов определи договора като реакция в кризисна среда, но отказа да го защити или отхвърли категорично:



"Част от сумата е дължима – ползван е капацитет. Дали договорът е изгоден или не – нека прокуратурата се произнесе. Комисия има, материалите са изпратени.“



Той коментира, че според публични данни използваемостта на капацитета е била около 11%, но настоя "всяко следващо правителство е имало задължение да търси по-добри контрагенти“, а въведената и впоследствие отменена "такса транзит“ е "саботирала“ част от договореностите с партньори.



Стоянов критикува промените, които преместваха контрола върху ДАНС към парламента, като риск "службата да стане политизирана“:



"Ще имаме ДАНС, избран от управляващото мнозинство. Принципът за политическа неутралност отива по дяволите.“



Той намекна за "чистки и кадрови решения без прозрачност“, свързвайки процесите с политическо влияние. На въпрос дали на "Дондуков“ 2 има доказателства за връзка с Делян Пеевски, Стоянов отговори: "Няма как да го удостоверим с документ, но практиката и резултатите го показват.“