Сеизмологът доц. Райкова: Магнитудът и интензивността на земетресенията се различават
"Трусът от снощи е слаб с магнитуд 3.2. Районът, в който е регистрирано земетресението е силно сеизмичен. Все пак това е сеизмогенна зона Кресна, която в исторически план се характеризира със силни земетресения. За момента не може да кажем, че има нещо притеснително", каза тя.
По думите ѝ регистрираните земетресения в Гърция също не са необичайни. "Там през последната седмица се регистрираха няколко земетресения с магнитуд от 4, дори имаше и земетресения с магнитуд от пета степен, но няма някакви такава действия върху нашата страна или да има поводи за паника", допълни доц. Райкова.
Експертът обясни, че магнитудът се различава от интензивността на земетресението. "Интензивността вече е начинът, по който трусът въздейства върху околната среда и върху хората. Именно това, което хората в Разлог и Банско са описали снощи. Интензивността няма да е трета степен, а четвърта до 4.5, тъй като има бучене. Има и други огнища и райони, например Ямбол, където също преди реализацията на земетресението или военновременно се чува много силен шум", коментира сеизмологът.
Според нея на този етап не могат да бъдат прогнозирани земетресения в страната през тази година.
