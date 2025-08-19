Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:29Коментари (1)2
© Plovdiv24.bg
Сега е моментът да смените панелката си с апартамент ново строителство, заявиха брокери. Цените на старите имоти са високи и собствениците могат да получат значителна сума при продажба, която да използват за покупка на апартамент ново строителство.

Новите сгради имат редица предимства като по-висока енергийна ефективност, по-добра визия, на собствениците скоро няма да им се налага да дават пари за подмяна на щрангове или ремонт на асансьора. Същевременно предлагането на имоти е ограничено, което е сред причините и цените на апартаментите старо строителство да са високи. Една от причините за това е очакването за влизането ни в еврозоната, което може да доведе до покачване на цените.

Освен това панелките имат своите предимства. Основното е, че купувачът дава пари за реална квадратура, някои държат жилището им да има и отделна кухня, което е характерно за старите апартаменти. Но старото строителство не предлага условията за живот, които предлага новото, категорични са брокери. Затова много хора, които имат финансова възможност, сменят старото си панелно жилище с ново.

Пазарът на имоти в страната има огромен потенциал за растеж, особено сравнявайки го с останалите европейски държави. Освен това българите държат парите си предимно на депозит в банка или купуват имот. Това води до нарастване на търсенето на жилища. Същевременно много собственици на жилища не искат да ги продават. От една страна това е свързано с очакванията цените да нараснат още, а освен това голяма част от хората не виждат друга алтернатива, в която да инвестират парите, получени от продажбата на имот, пише "Труд".






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
то новото едно строителство-сега е времето да се набутате а брокерчетата да вземат комисионни,че догодина няма да има сделки-ще има само продавачи с по 2-3-4 апартамента за продажба
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
11:16 / 17.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:06 / 18.08.2025
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
12:46 / 18.08.2025
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
15:00 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Катастрофи в България
Пожари 2025
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Изтребител падна в Черно море край Шабла
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: