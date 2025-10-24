Седем граждански организации с писмо до ВСС и Прокуратурата по повод нападението над прокурор Иво Илиев

© Във връзка с жестокото нападение срещу прокурора от Софийска градска прокуратура Иво Илиев и липсата на реакции от Висшия съдебен съвет (ВСС) и Прокуратурата на Република България, седем граждански организации изпратиха писмо до Висшия съдебен съвет.



"Фокус" публикува пълния текст на съобщението:



На 20 октомври 2025 г. беше осъществено жестоко нападение срещу магистрат – прокурора от Софийска градска прокуратура (до месец юни и заместник на градския прокурор и ръководител на Криминалния отдел в СГП) Иво Илиев. Нападението е квалифицирано от властите като опит за убийство и публично известната информация за него разкрива почерка на акт на организираната престъпност.



Бруталното физическо посегателство срещу прокурор, което съдържа всички външни белези на мафиотско покушение, засяга не само пострадалия и неговите близки, но и влече със себе си смразяващ ефект върху цялата съдебна система.



Нещо повече, то показва една ескалация на атаките срещу съдебната власт, която е недопустима за държава членка на Европейския съюз, в която водещ принцип е разделението на властите и независимостта на съдебната власт.



На този фон ненормално, необяснимо и крайно смущаващо е поведението на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Прокуратурата на Република България (ПРБ), които напълно игнорират не само конкретната тежка криминална атака срещу един магистрат, но и проявлението ѝ спрямо всички останали негови колеги.



ПРБ, която само преди броени дни реагира със светкавична остра институционална позиция срещу становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за нелегитимността на фактически изпълняващия към момента функциите главен прокурор, сега не намира за необходимо да излъчи никакво послание към прокурорите и обществото, дори и на елементарна емпатия.



ВСС, в двете си колегии, се занимава с банални текущи задачи като награждаване на свои членове и избор на административни ръководители.



Макар да си даваме ясна сметка, че с действията си управляващите съдебната система отдавна са изгубили всякакъв професионален усет и обществено



доверие, оставянето без реакция на подобно престъпление срещу магистрат минава всякакви граници на допустимо институционално поведение. На фона на абсурдността на това мълчание, не можем да игнорираме възможното поставяне на настоящото дръзко нападение в контекста на ескалиращи криминални сюжети в правосъдието само в последните малко повече от две години, когато по върховете на прокуратурата се осъществи известното на всички "прегрупиране“.



Припомняме в неизчерпателен списък, че:



- Все още няма никаква информация за резултатите от разследването на взрива до автомобила на бившия главен прокурор Иван Гешев;



- Нищо не се знае и за резултатите от разследването на осветените организирани криминални групи за престъпно влияние в правосъдието на безследно изчезналия Петьо Петров – Еврото и убития Мартин Божанов – Нотариуса (прокурор Иво Илиев е заявявал публично, че от СГП е предстояло привличането в качеството на обвиняем на последния, което е осуетено от убийството му);



- Няма никакви резултати от формално декларираните опити на различни институции да установят кои са магистратите, свързани с горецитираните криминални групи;



- Публичното обяснение на доскоро и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов за появилите се в публичното пространство негови снимки с Петьо Петров (че отишъл на инцидентна среща с Петров, вкаран в капан от Иван Гешев, за да бъде сниман) бяха дискредитирани от интервю на специалния прокурор за разследване на главния прокурор и неговите заместници Даниела Талева (че Сарафов е виждан от магистрати да посещава заведението няколко пъти);



- И.ф. административният ръководител на СГП Емилия Русинова не е коментирала публично своите снимки пред ресторанта "Осемте джуджета“, а институционално никой никога не ѝ е и изисквал такъв коментар за времето, през което е последователно определяна за и.ф. апелативен и градски прокурор;



- Същевременно няма никаква информация и за резултатите от светкавично започналата проверка в СГП за възможна корупция на българския европейски прокурор Теодора Георгиева след публикуван таен видеозапис от нейна среща с Петьо Петров, на която се обсъжда лобиране за назначаването ѝ на поста;



- Липсва институционална реакция на публично изнесената информация от прокурора Ивайло Занев за неправомерни действие на и.ф. Сарафов, състоящи се в изземване на делото по казуса с магистрала "Хемус“, което е довело до подаване на сигнал до специалния прокурор Талева.



Ескалиращите криминални сюжети в правосъдието изправят цялата съдебна система пред огромни предизвикателства, които тя няма как повече да игнорира, ако иска да запази поне някаква минимална държавническа адекватност.



За това призоваваме Висшия съдебен съвет да проведе извънредно заседание, на което да изрази институционалната си подкрепа към прокурор Илиев и да обсъди състоянието на независимостта на съдебната власт в контекста на гореописаните случаи.



Пожелаваме бързо възстановяване на прокурор Иво Илиев и се надяваме покушението срещу него да бъде разкрито и наказано.



Писмото е подписано от: Фондация "Антикорупционен фонд“, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика, Инициатива "Правосъдие за всеки“, Програма "Достъп до информация“.