Сделката "Райнметал": Инвестиция за близо 1 млрд. лв. в отбранителната индустрия на България
Автор: Лора Димитрова 08:22Коментари (1)78
©
Българската държава и германският технологичен концерн "Райнметал“ ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси днес на официална церемония в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда.

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот.

Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси" на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.

Никой в Европа не желаеше такъв завод. Натресоха го продажните политици в Бълхария.Мега инвестиция,която ще отвори хиляди гробове. Инвестиция която ще ни направи важна цел за един - единствен "буревестник".
