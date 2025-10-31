Сатирик: Депутатите се хапят едни други като разярени питбули на арената, наречена парламент

© Известно е, че живеем в едно много размирно време. Цялото ни общество е силно поляризирано. Големи групи от хора защитават крайни гледни точки, без да се стигне до някакъв консенсус. И в това отношение нашите депутати дават най-ярък пример - като разярени питбули се хапят едни други на арената, наречена парламент. Това заяви сатирикът Делян Бенев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Той прочете и някои от своите авторски афоризми, свързани с неразбирателствата между управляващите.



По думите му този сатиричен жанр се приема от различните хора по различен начин. "Някъде ме посрещат добре, на друго място - зле, а на трето - със завист. Не можеш да се харесаш на всички, това е невъзможно", допълни сатирикът.



"Все още се чете сатира, но не е както преди 20 години. С тези дигитални технологии нещата много се промениха. Много силни станаха социалните мрежи. Но все пак това си е изкуството, то не може да изчезне", подчерта Делян Бенев.



Според него ние винаги сме били общество на големите абсурди. "Най-големият абсурд е този, че когато всяка година се вдигат заплатите и пенсиите, след това по няколко пъти се вдигат цените и всичко се обезсмисля", заяви той.



"Друг голям абсурд е, че в нашето общество много малко хора си стоят на мястото по законите на естествения подбор. Повечето са спуснати отгоре с парашут, без да имат нужните качества и способности. Затова в почти всички сфери на обществото, има много голям процент посредственост. Има изключения, но те са много малко", допълни Бенев.



Той споделя, че сатирата невинаги се приема добре от политическите представители. "Колкото по-висок пост заемаш, толкова по-голямо его имаш, толкова се мислиш за безгрешен и безнаказан, и можеш да правиш какво искаш, а сатириците винаги са били на мушка. И в същото време политиците са най-голямата храна за сатириците", каза сатирикът.



"Съвсем по друг начин седят нещата в Сърбия, Македония, Хърватия, Босна и Херцеговина. Там сатирата е на почит, но у нас далеч не е така", заключи Делян Бенев.