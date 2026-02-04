Борислав Сарафов, предаде репортер на ФОКУС.
"Отделно от това дейността на тази неправителствена организация в никакъв случай не можем да я наречем, че е богоугодна, че е в интерес на обществото и на децата. Очевидно дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена, включително по отношение на децата, които са отивали там на лагер. Има проверки по материали от ДАНС на тази неправителствена организация от 2 години. Това, което възпрепятства събирането на информация и доказателства, е нежеланието на родителите на тези деца за съдействия. Има саботиране на разследването от родителите на децата", заяви Сарафов.
"Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща. Но за съжаление, животът понякога предлага по-фрапиращи обстоятелства, отколкото в сериала "Туин Пийкс", който може би някой е гледал", добави той.
Сарафов потвърди, че Ивайло Калушев се издирва. "Няма връзка с него, не е изключено да не е сред живите", поясни Сарафов. По думите му се изготвят експертизи, има много неизвестни и много работа. И.д. главният прокурор уточни, че не е нормално паравоенна организация да пази хижата. По думите му трябва да бъде попитан бившият министър Борислав Сандов кой е сключил с тази организация такъв договор.
Председателят на ДАНС Деньо Денев обърна внимание, че техни служители не са присъствали на местопроизшествието. Той уточни, че преди 2 години ДАНС е извършила проверка на получен сигнал от гражданин, при който са установени данни за престъпления, изпратени на прокуратурата.
