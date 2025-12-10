Борислав Сарафов е поискал да присъства на действията по определяне на нов съдия на позиция прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор.
В разпореждането се посочва, че поради това искане той следва да бъде уведомен за часа и датата на извършване на разпределението на принципа на случайния подбор. Неговото искане е постъпило във ВКС на 11.11 2025 г.
С разпореждане от днес на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия (НК на ВКС) Лада Паунова е разпоредено по реда на чл. 112, ал. 6 от ЗСВ да се определи на случаен принцип съдия измежду съдиите, включени в списъка, одобрен с решение на Общото събрание на НК на ВКС от 20.11.2025 г. и изменен с решение от 27.11.2025 г., който да изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор. Разпоредено е разпределението да се извърши чрез модула за случаен избор в Единната информационна система на съдилищата на 12.12.2025 г. в 11.00 часа.
В мотивите на разпореждането се посочва, че срокът на изпълнение на функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, не може да бъде повече от две години, като след изтичането на този срок той се възстановява на заеманата преди това длъжност. Поради това г-жа Даниела Талева е възстановена на заеманата длъжност "съдия“ в Софийския градски съд, считано от 07.12.2025 г.
Съобразно чл. 173а, ал. 3, изр. 2 от ЗСВ, ако производството срещу главния прокурор или срещу негов заместник продължи повече от две години, по реда на чл. 112, ал. 6 от ЗСВ се определя друг съдия, който се назначава от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор.
С писмо на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия от г-жа Даниела Талева е изискана информация дали към 07.12.2025 г. има неприключило(и) производство(а) срещу главния прокурор или негов заместник. На 03.12.2025 г. е постъпил отговор, съобразно който е налице неприключила преписка – пр. пр. № 8/2025 г. по описа на ВКП, по която е възложена допълнителна проверка. В разпореждането пише: "Независимо от неяснотата на формулировката на разпоредбата на чл. 173а, ал. 3, изр. 2 от ЗСВ следва да се приеме, че посоченото в цитираното писмо наличие на неприключила преписка съставлява производство по смисъла на посочената норма, което продължава след двегодишния срок на изпълнение на функциите на назначения ad hoc прокурор и което е основание за определяне на друг съдия за изпълняващ функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор“.
