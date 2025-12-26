Истински студ скова Северна България. Според последните данни на НИХМ, измерени към 8.00 часа тази сутрин, температурата в Добрич /минус 6 градуса/ е по ниска от тази на Черни връх /минус 5 градуса/. Връх Мусала е рекордьорът с минус 9 градуса.Студено остава и в морската столица Варна, където термометрите сочат минус 2 градуса.– София – 0 градуса– Пловдив – 2 градуса– Варна – минус 2 градуса– Бургас – 1 градус– Русе – минус 4 градуса– Благоевград – 1 градуса– Стара Загора – 2 градусаНай-високата температура очаквано е измерена в Сандански, където е цели 5 градуса над нулата.