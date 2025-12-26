ЗАРЕЖДАНЕ...
Сандански е най-топлият град в България днес. В Благоевград температурите са близки до нулата
Студено остава и в морската столица Варна, където термометрите сочат минус 2 градуса.
– София – 0 градуса
– Пловдив – 2 градуса
– Варна – минус 2 градуса
– Бургас – 1 градус
– Русе – минус 4 градуса
– Благоевград – 1 градуса
– Стара Загора – 2 градуса
Най-високата температура очаквано е измерена в Сандански, където е цели 5 градуса над нулата.
