Самолетът с първите български туристи от Дубай ще кацне във Варна в 15:33 часа
Очаква се самолетът да кацне на Летище Варна в 15:33 ч., показва разписанието.
Това е чартър на "България Еър“ с туристи на туроператора "Абакс“. Самолетът е излетял тази сутрин в 9:45 ч дубайско време.
На борда има 180 човека от района на Варна и Източна България.
Общо три специализирани полета връщат български граждани от Дубай, Абу Даби и Оман. "Гъливеър“ и "България Еър“, както и на Държавния авиационен оператор са организирани за прибирането на български граждани в сряда и четвъртък – 4 и 5 март.
