На първо място разглеждаме ръста на досъдебните производства за изборни нарушения като повишено обществено доверие към МВР и голяма отговорност, която поемаме към гражданите. На второ място ръстът на досъдебните производства говори, че с добри превантивни мерки може да се постигне добър резултат в полза на законността. Това заяви зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев в ефира на NOVA NEWS."Сравнителен анализ на предварителните производства и предупредителните протоколи за съответния период на предходните парламентарни избори на 27 октомври 2024 година, показва трицифрен ръст на процентите", коментира той. По думите му към момента са регистрирани 202 сигнала от граждани към МВР, а до вчера те са били 151.Той коментира, че за 2024 година, за периода от 26 дни преди изборите, тези сигнали са били едва 24. "Всеки един сигнал подлежи на проверка, а след като се докаже, се предприемат действия от наша страна", каза зам.-министърът на вътрешните работи и допълни, че има открита денонощна телефонна линия, на която могат да бъдат подавани сигнали."Отговарят служители от Националната система 112. Тази информация се вкарва в географската информационна система, това е вътрешна инфрмационна система на МВР, до 10 минути. Тя отива до съответния адресат, който е СДВР или ОД на МВР в страната, откъдето започват да се провеждат конкретните оперативни проверки", обясни той. Анчев посочи още, че съставените предупредителни протоколи са 355 в сравнение с 108 в предходния период."Не може да посочим с пръст МВР като единствената институция, която има отношение върху изборите, но МВР има много видима роля за това какъв ще бъде изборният процес - честен и прозрачен или не. Полагаме много усилия в тази насока чрез обучение и тренировки на личния състав, който е на терен в изборния ден", каза той.Анчев посочи още, че няма един модел, по който функционира покупката и продажбата на гласове. По думите му това са лица, които са свързани с конкретна криминална дейност и в последствие извършват тази дейност по покупката на гласове като съпътстваща нерегламентирана незаконна дейност.По отношение на Петьо Петров, известен като Еврото, Анчев заяви, че МВР официално е поискало информация от сръбските власти, както и по линия на Интерпол, затова дали той е задържан в Белград. Той коментира, че към момента все още няма отговор. По думите му МВР, чрез "Дирекция международно оперативно сътрудничество", има изградени канали и контакти, и предприема съответните мерки за получаване на информация.