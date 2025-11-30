Рекорден ръст в икономическите отношения между България и Румъния, сочат последните статистически данни. Само за първото шестмесечие на тази година стокообменът между двете държави надхвърля 4.3 млрд. евро, посочи областният управител на Русе Драгомир Драганов, позовавайки се на информация на Министерството на икономиката и индустрията.В петък той присъства на прием по случай националния празник на северната ни съседка – 1 декември, в Hyatt Regency Hotel Sofia. По традиция приемът бе даден от извънредния и пълномощен посланик на Румъния в страната Н. Пр. Бръндуша Предеску. Драганов отбеляза, че ръстът на стокообмена е в размер на 6.6%, като износът ни е около 2.3 млрд. евро, а вносът – близо 2 млрд. евро. По негови думи ключова роля за развитието на бизнеса и инвестициите имат пълноправното приемане на двете държави в Шенген и по суша от 1 януари тази година и развитието на инфраструктурата.Областният управител подчерта, че именно през Дунав мост при Русе преминава по-голямата част от лекия и тежкотоварния трафик и поради лошото състояние на съоръжението е било необходимо започване на ремонта на моста миналото лято, като към момента той върви по график и се очаква да приключи до средата на следващата година. По данни на БНБ, сумарните преки чуждестранни инвестиции от Румъния в България към края на първото полугодие на 2025 г. възлизат на 398,7 млн. евро.Русенският регион дава отлични възможности за развитие на двустранните бизнес отношения, както и на множество културни проекти, коментира Драганов и посочи ключовата роля в това направление както на изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, така и на почетния консул на Румъния в Русе адвокат Виктор Гугушев. На събитието бяха представени висок клас румънски брандове от автомобилната, хранителната и алкохолна индустрия. Имаше и видеопрезентации на картини от известни румънски художници, предоставени от новия музей на имерсивното изкуство MINA, който се намира в Сердика Център. Румънците празнуват националния си празник на 1 декември, защото това е датата, на която през 1918 г. Трансилвания се отделя от Австро-Унгария и се обединява с Румъния. Създава се единна държава. Утре Драганов и заместникът му Георги Георгиев ще присъстват на официална церемония в Гюргево