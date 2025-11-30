ЗАРЕЖДАНЕ...
Само за 6 месеца: Над 4.3 млрд. евро стокообмен между България и Румъния
©
В петък той присъства на прием по случай националния празник на северната ни съседка – 1 декември, в Hyatt Regency Hotel Sofia. По традиция приемът бе даден от извънредния и пълномощен посланик на Румъния в страната Н. Пр. Бръндуша Предеску. Драганов отбеляза, че ръстът на стокообмена е в размер на 6.6%, като износът ни е около 2.3 млрд. евро, а вносът – близо 2 млрд. евро. По негови думи ключова роля за развитието на бизнеса и инвестициите имат пълноправното приемане на двете държави в Шенген и по суша от 1 януари тази година и развитието на инфраструктурата.
Областният управител подчерта, че именно през Дунав мост при Русе преминава по-голямата част от лекия и тежкотоварния трафик и поради лошото състояние на съоръжението е било необходимо започване на ремонта на моста миналото лято, като към момента той върви по график и се очаква да приключи до средата на следващата година. По данни на БНБ, сумарните преки чуждестранни инвестиции от Румъния в България към края на първото полугодие на 2025 г. възлизат на 398,7 млн. евро.
Русенският регион дава отлични възможности за развитие на двустранните бизнес отношения, както и на множество културни проекти, коментира Драганов и посочи ключовата роля в това направление както на изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, така и на почетния консул на Румъния в Русе адвокат Виктор Гугушев. На събитието бяха представени висок клас румънски брандове от автомобилната, хранителната и алкохолна индустрия. Имаше и видеопрезентации на картини от известни румънски художници, предоставени от новия музей на имерсивното изкуство MINA, който се намира в Сердика Център. Румънците празнуват националния си празник на 1 декември, защото това е датата, на която през 1918 г. Трансилвания се отделя от Австро-Унгария и се обединява с Румъния. Създава се единна държава. Утре Драганов и заместникът му Георги Георгиев ще присъстват на официална церемония в Гюргево
Още от категорията
/
Финансовият министър: През 2020 г. влязохме в чакалнята на еврозоната, президентът излезе, вдигна юмрук и стартира политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на същото
18:55
Изкуственият интелект и образованието у нас: Министър Вълчев представи политиките на България в областта
17:17
"Да, България" дава зелена светлина за подписване на споразумението за общ кандидат за президент
15:16
Делян Добрев: Ние имахме скътани пари. Това е като едно семейство – в гаража в една кутия имаш 500 лв., в хола в книгата имаш едни други пари, но вече не
09:35
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.