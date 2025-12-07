Сподели close
Запълнена е дупката по главен път Е79, заради която над 20 автомобила са спукали гуми през последните 24 часа, видя репортер на БТА.

Опасният участък се е намирал на около 10 километра след Враца в посока Монтана.

Жителите в региона вече са обезсърчени, че пътят ще бъде цялостно ремонтиран

Само тази нощ девет автомобила са били засегнати. В рамките на 10 минути рано тази сутрин три автомобила един след друг са попаднали в дупката.

Участъкът бе обезопасен от полицейски патрул, информирал за ситуацията Агенция "Пътна инфраструктура“.

Запълнена е и още една дупка по път Е79 в района на село Краводер.