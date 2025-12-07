ЗАРЕЖДАНЕ...
Само за 24 часа над 20 коли спукаха гуми в една и съща дупка
© Фейсбук
Опасният участък се е намирал на около 10 километра след Враца в посока Монтана.
Жителите в региона вече са обезсърчени, че пътят ще бъде цялостно ремонтиран
Само тази нощ девет автомобила са били засегнати. В рамките на 10 минути рано тази сутрин три автомобила един след друг са попаднали в дупката.
Участъкът бе обезопасен от полицейски патрул, информирал за ситуацията Агенция "Пътна инфраструктура“.
Запълнена е и още една дупка по път Е79 в района на село Краводер.
