ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Само денонощие след старта на "Избирам България" 420 души подадоха заявления да се върнат у нас
Приемът на заявленията стартира на 18 септември 2025 г. "Толкова много изявления сме чували от политици, че ще върнат българите от чужбина. Този кабинет за първи път прави реална стъпка в тази посока с инициативата "Избирам България“, заяви министър Гуцанов. Той разказа, че тя е насочена към работещите ни навън сънародници. Те ще бъдат подпомагани, само ако работят поне шест месеца у нас.
"Трябва заедно да възстановим България и да се справим с демографската криза", каза още Гуцанов. Министърът запозна сънародниците ни в Ню Йорк с начина за подаване на заявленията, което става онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.
Одобрените за участие ще могат да получат съдействие в няколко насоки: помощ за преместване на покъщнината до 10 000 лева, информиране относно пазара на труда и съдействие от Агенцията по заетостта за започване на работа, финансова подкрепа за квартира. Предвидени са и обучения по български език за членовете на семействата, които не го владеят. Половин година след завръщането ще може да се кандидатства за 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който човекът работи, а след 12-ия месец – 50% от шест средни работни заплати.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1100
|предишна страница [ 1/184 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: