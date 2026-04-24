Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува официалния списък с избраните народни представители. Разпределението по партии е следното: "Прогресивна България" - 131 депутати, ГЕРБ–СДС - 39, ПП-ДБ - 37, ДПС - 21, "Възраждане" - 12.

1 МИР - Благоевград

"Прогресивна България": Росица Карамфилова-Благова, Рашко Динков, Стоян Тричков, Александър Попов, Георги Григоров

ГЕРБ-СДС: Стефан Апостолов, Росен Желязков, Георги Георгиев

ДПС: Джевдет Чакъров, Фатима Йълдъс

ПП–ДБ: Николай Денков

2 МИР - Бургас

"Прогресивна България": Милева Владкова, Добрин Бяндов, Силвия Христова, Витко Вълчев, Владимир Гончев, Румяна Янкова-Аврамова, Фатме Рамадан, Пламен Карашев

ГЕРБ-СДС: Жечо Станков, Любен Дилов

ДПС: Калин Стоянов

ПП–ДБ: Мирослав Иванов, Димитър Найденов

"Възраждане": Борис Аладжов

3 МИР - Варна

"Прогресивна България": Илин Димитров, Георги Илиев, Олга Борисова, Мария Тодорова, Миролюб Адамов, Марио Смърков, Николета Тодорова, Пламен Белов, Ясен Щерев

ГЕРБ-СДС: Владислав Горанов, Мария Димитрова, Евгени Дянков

ПП–ДБ: Павел Попов, Стела Николова, Калоян Иванов

''Възраждане'': Коста Стоянов

4 МИР - Велико Търново

''Прогресивна България'': Янка Тянкова, Георги Чакъров, Диана Димитрова, Александър Узунов, Валентин Гечевски

ГЕРБ-СДС: Костадин Ангелов

ПП–ДБ: Йордан Терзийски

"Възраждане": Ангел Янчев

5 МИР - Видин

"Прогресивна България": Цветомир Цветанов, Лилия Димитрова

ГЕРБ-СДС: Росица Кирова

ПП–ДБ: Любен Иванов

6 МИР - Враца

"Прогресивна България": Иван Шишков, Георги Митов, Михаил Михайлов, Тихомир Кръстев

ГЕРБ-СДС: Красен Кръстев

ДПС: Иво Цанев

7 МИР - Габрово

"Прогресивна България": Николай Косев, Данаил Петков

ГЕРБ-СДС: Томислав Дончев

ПП–ДБ: Богомил Петков

8 МИР - Добрич

"Прогресивна България": Румен Мунтянов, Стоян Петров, Стелиян Гандев

ГЕРБ-СДС: Деница Сачева

ПП-ДБ: Свилен Трифонов

9 МИР - Кърджали

ДПС: Делян Пеевски, Байрам Байрам, Айтен Сабри

"Прогресивна България": Иван Демерджиев

"Възраждане": Георги Георгиев

10 МИР - Кюстендил

"Прогресивна България": Явор Гечев, Ивайло Петров

ГЕРБ-СДС: Христо Терзийски

ДПС: Николай Златарски

11 МИР - Ловеч

"Прогресивна България": Ивет Горанова, Тихомир Тотев

ГЕРБ-СДС: Николай Нанков

"Възраждане": Ивелин Първанов

12 МИР - Монтана

"Прогресивна България": Димитър Петров, Даниела Георгиева

ГЕРБ-СДС: Румен Христов

ДПС: Надя Петрова

13 МИР - Пазарджик

"Прогресивна България": Гълъб Донев, Георги Петров, Пламен Тодев, Милен Трифонов, Васил Филев

ГЕРБ-СДС: Стефан Мирев

ПП-ДБ: Ивайло Шотев

ДПС: Искра Михайлова-Копарова

14 МИР - Перник

"Прогресивна България": Петър Витанов, Мартин Жлябинков

ГЕРБ-СДС: Георг Георгиев

"Възраждане": Димо Дренчев

15 МИР - Плевен

"Прогресивна България": Димитър Здравков, Борислав Георгиев, Иван Вачев, Лорин Лоринков, Антонио Василев

ГЕРБ-СДС: Валери Лачовски

ПП-ДБ: Богдан Богданов

ДПС: Димитър Аврамов

16 МИР - Пловдив-град

"Прогресивна България": Владимир Николов, Катя Стайкова, Петър Тодоров, Стефан Свиленов, Даниела Николова-Кършева, Нели Карабахчиева, Христо Симеонов

ГЕРБ–СДС: Бойко Борисов, Красимир Терзиев

ПП–ДБ: Асен Василев, Чило Попов

"Възраждане": Ангел Георгиев

17 МИР - Пловдив-област

"Прогресивна България": Иван Лалов, Йордан Йовчев, Галин Дурев, Димитър Балев, Петър Янков, Павлина Ковачева, Стефан Цанков, Иван Мавродиев

ГЕРБ-СДС: Цвета Караянчева

ПП-ДБ: Йордан Иванов

"Възраждане": Кръстьо Врачев

18 МИР - Разград

"Прогресивна България": Маломир Власов, Рашид Узунов

ПП–ДБ: Джипо Джипов

ДПС: Левент Апти

19 МИР - Русе

"Прогресивна България": Живка Бучуковска, Емил Денков, Симеон Иванов, Красимир Иванов

ГЕРБ-СДС: Теменужка Петкова

ПП-ДБ: Надежда Йорданова

ДПС: Атидже Алиева-Вели

20 МИР - Силистра

"Прогресивна България": Слави Василев, Димитър Тодоров

ГЕРБ–СДС: Милен Делийски

ДПС: Тансер Бейти

21 МИР - Сливен

"Прогресивна България": Весела Момчева-Таун, Димитър Кънев, Ивайло Христов, Валентин Петров

ГЕРБ-СДС: Десислава Танева

ПП-ДБ: Татяна Султанова-Сивева

22 МИР - Смолян

"Прогресивна България": Петър Стойчев, Стефан Сабрутев

ГЕРБ-СДС: Красимир Събев

ДПС: Халил Летифов

23 МИР - София

"Прогресивна България": Михаела Доцова, Даниел Парушев, Динко Странски, Нихал Юзерган, Здравко Огнянов, Ирина Асиова-Диамант, Иван Голомеев, Светла Коджабашева

ПП-ДБ: Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова, Атанас Атанасов, Венко Сабрутев, Стою Стоев, Александра Стеркова, Иво Михайлов

ГЕРБ-СДС: Рая Назарян, Тома Биков, Александър Иванов

"Възраждане": Цончо Ганев

24 МИР - София

"Прогресивна България": Стефан Белчев, Александра Вълчева, Васил Горанов, Иван Янев, Владимир Раков, Нели Андреева

ПП-ДБ: Ивайло Мирчев, Анна Бодакова, Мартин Димитров, Велислав Величков

ГЕРБ-СДС: Делян Добрев, Йорданка Фандъкова

"Възраждане": Петър Петров

25 МИР - София

"Прогресивна България": Румен Радев, Константин Проданов, Румяна Петрова, Тодор Барболов, Асен Бабачев, Иван Ангелов, Момчил Терзийски

ПП-ДБ: Бойко Рашков, Александър Симидчиев, Катя Панева, Марин Тихомиров

ГЕРБ-СДС: Стефан Арсов, Лъчезар Иванов

"Възраждане": Костадин Костадинов

26 МИР - София-област

"Прогресивна България": Румен Миланов, Антон Кутев, Тодор Джиков, Здравко Марков, Бойко Младенов

ГЕРБ-СДС: Младен Маринов, Валентин Милушев

ПП-ДБ: Атанас Славов

27 МИР - Стара Загора

"Прогресивна България": Александър Пулев, Крум Неделков, Елена Нонева, Вяра Петрова, Мариям Сакъз, Красимир Папазов

ГЕРБ-СДС: Красимир Вълчев, Илиана Жекова

ПП–ДБ: Радослав Рибарски

ДПС: Шендоан Халит

"Възраждане": Искра Михайлова

28 МИР - Търговище

"Прогресивна България": Илко Илиев, Георги Георгиев

ДПС: Неждет Шабан, Джем Яменов

29 МИР - Хасково

"Прогресивна България": Димитър Стоянов, Радослав Вълчев, Светлана Митошева, Десислава Костова, Надежда Колева-Стойчева

ГЕРБ–СДС: Георги Станков

ПП–ДБ: Владислав Панев

ДПС: Станислав Анастасов

30 МИР - Шумен

"Прогресивна България": Явор Плашилски, Стела Загорчева-Серафимова, Милена Недева

ГЕРБ-СДС: Даниел Митов

ПП–ДБ: Айлин Пехливанова

ДПС: Хамид Хамид

31 МИР - Ямбол

"Прогресивна България": Енчо Керязов, Стоян Петков, Иван Димитров

ДПС: Сейфи Мехмедали