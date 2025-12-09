Сайтът на Националната здравноинформационна система (НЗИС) дава публичен достъп до общо 100 здравни справки в 11 категории. От декември 2025 г. информацията в раздел "Статистически данни“ на his.bg бе обогатена с 29 нови справки в три направления – раждаемост, смъртност и демографски данни от национални регистри, съобщха от НЗИС. Справките са представени под формата на графики, налични са на български и английски език. Данните в тях се актуализират ежедневно.Справките от двете нови категории "Раждаемост“ и "Смъртност“ са изготвени въз основа на данните, подадени от медицински специалисти в модул "Хоспитализации“ на НЗИС. В категория "Раждаемост“ е включена информация за: брой раждания, включително по пол; разпределение по възраст и регион на родилките; начин на раждане; гестационна седмица; тегло на новородените; брой раждания след инвитро процедури и др.Категория "Смъртност“ предоставя анализ на смъртността по място на настъпване – болнична или извънболнична среда; смъртност до 30 дни след изписване; разпределение по области и по причина за хоспитализация; най-честите причини за смърт в болнична среда.Категорията "Данни по регистри на съсловни организации“ е обогатена с чисто нова подкатегроия, която съдържа демографски данни за медицинските специалисти. Там може да се видят: брой лекари по възрастови групи, включително по специалност; разпределение по пол, както и други възрастови характеристики на медицинските специалисти по област.