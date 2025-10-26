ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Сачева: Рая Назарян е нашият кандидат за ротационен председател на Народното събрание
"Очакваме колегите от БСП да разгледат предложението за ротация на председателя на парламента и да разберат, че това не е почти някой да бъде лишен от нещо, а опит за регламентиране на този дисбаланс, който имаме към момента и да имаме истински споделена отговорност".
Участието на "ДПС - Ново начало" като парламентарна подкрепа не е нещо ново, а най-малко може да бъде скрито, при положение, че всеки вижда таблото в пленарната зала, каза още Сачева.
"Има хора, които могат да приемат истината само ако тя им се поднесе по забавен начин. Не виждам какво толкова драматично или съдбовно се е случило. Борисов и Пеевски седнаха, разбраха се, че има нещо, което е важно - България да влезе в еврозоната, да имаме първия бюджет в евро, важно е да завършим този цикъл, а не да се отказваме по средата на пътя. Без да си поставят взаимни условия, се разбраха ние да получим тази парламентарна подкрепа".
ГЕРБ дадохме ясен сигнал, че повече вина няма да носим, а снимката слага категорична точка на всякакви спекулации, заяви още тя.
"Ще продължим да носим отговорността, която сме поели, но повече няма да сме универсалното извинение за това, че някой не може или не знае какво да направи"-
Бюджетът не се бави, тъй по закон трябва да бъде внесен до 31 октомври, каза още Сачева. Според нея правителството ще се справи в срок. Обясни още, че до 25 октомври българското правителство е имало задължение да представи в Брюксел бюджетен план.
"Ние не сме представили в Брюксел бюджет, преди да е представен в страната. В Брюксел получиха параметри - дефицит, приходи, разходи, без да са дискутирани всички детайли".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1647
|предишна страница [ 1/275 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
11:04 / 24.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: