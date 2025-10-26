Новини
Сачева: Рая Назарян е нашият кандидат за ротационен председател на Народното събрание
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:34Коментари (0)117
© БНТ
Рая Назарян е нашият кандидат за ротационен председател на Народното събрание - това заяви в ефора на БНТ депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева. По думите ѝ ако БСП се съгласят на подобна смяна, процедурата ще бъде определена така, че да е "максимално достойна за всички страни".

"Очакваме колегите от БСП да разгледат предложението за ротация на председателя на парламента и да разберат, че това не е почти някой да бъде лишен от нещо, а опит за регламентиране на този дисбаланс, който имаме към момента и да имаме истински споделена отговорност".

Участието на "ДПС - Ново начало" като парламентарна подкрепа не е нещо ново, а най-малко може да бъде скрито, при положение, че всеки вижда таблото в пленарната зала, каза още Сачева.

"Има хора, които могат да приемат истината само ако тя им се поднесе по забавен начин. Не виждам какво толкова драматично или съдбовно се е случило. Борисов и Пеевски седнаха, разбраха се, че има нещо, което е важно - България да влезе в еврозоната, да имаме първия бюджет в евро, важно е да завършим този цикъл, а не да се отказваме по средата на пътя. Без да си поставят взаимни условия, се разбраха ние да получим тази парламентарна подкрепа".

ГЕРБ дадохме ясен сигнал, че повече вина няма да носим, а снимката слага категорична точка на всякакви спекулации, заяви още тя.

"Ще продължим да носим отговорността, която сме поели, но повече няма да сме универсалното извинение за това, че някой не може или не знае какво да направи"-

Бюджетът не се бави, тъй по закон трябва да бъде внесен до 31 октомври, каза още Сачева. Според нея правителството ще се справи в срок. Обясни още, че до 25 октомври българското правителство е имало задължение да представи в Брюксел бюджетен план.

"Ние не сме представили в Брюксел бюджет, преди да е представен в страната. В Брюксел получиха параметри - дефицит, приходи, разходи, без да са дискутирани всички детайли".

