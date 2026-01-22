Деница Сачева.
По думите ѝ с присъединяването на България към Съвета за мир ще имаме своя глас и ще бъдем част от решенията, а не периферия, която само ще изпълнява.
"Решението за присъединяването на страната ни не нарушава националния интерес и европейския консенсус за траен мир. България е гранична зона на конфликти и ние трябва да имаме възможност да влияем на процесите", каза още тя.
Сачева посочи, че страната ни няма финансов ангажимент към Съвета за мир.
"Това е платформа за диалог. Дипломацията е да участваш в активните процеси, а България ще бъде част от тях", допълни тя.
В рамките на вчерашния ден е даден мандат на премиера в оставка Росен Желязков да се присъедини към Съвета за мир.
