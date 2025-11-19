Лена Бориславова.
"Фокус" припомня, че вчера тя бе призната за невинна по делото "Корал".
Бориславова беше привлечена към наказателна отговорност през май 2021 г. Мотивите за това бяха, че депутатът от "Продължаваме промяната" е използвала неистински частни документи пред Агенцията по вписванията.
Деянието е извършено, за да се докаже, че Кирил Петков е отписан от сдружение "Да запазим Корал“. В действителност подписите не били положени от членовете на сдружението, на които е бил придаден вид, че ги подписват.
В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани множество свидетели. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.
Вчера пред съда Бориславова заяви, че категорично не е извършила престъпление, посочвайки, че всички в сдружението за запазване на плаж Корал са били наясно, че Кирил Петков е напуснал, за да стане министър.
Предвид факта, че в съдебната зала не станаха ясни мотивите за определената присъда, наблюдаващият прокурор ще допълни протеста, щом съставът на съда съобщи мотивите за решението си.
