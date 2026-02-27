Ахмед Доган - "Алианс за права и свободи".
Това стана ясно от регистъра на политическите партии в сайта на Софийския градски съд.
Датата на регистрация е 16 февруари.
Представляващи партията са Танер Али, Севим Али, Хайри Садъков и Димитър Николов. Като седалище на новата партия е посочен адрес на столичната улица "Солунска“.
