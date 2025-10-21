ЗАРЕЖДАНЕ...
|СДВР за намушканото 12-годишно дете: Все още не е ясно дали става въпрос за умишлено нападение или инцидент
"В рамките на броени минути е установено лицето, което е извършило нападението или въпросния инцидент, тъй като към момента не можем да кажем за сигурност дали деянието е извършено с умисъл", каза той.
Нецов заяви, че се работи по всички верисии и не може да даде повече подробности за случая, предвид факта, че все още продължава разследването. "За сега нямаме данни тези деца да са били в конфликт", допълни той.
"Нашата цел е да облечем цялата фактология с доказателства, които да представим пред прокурор. Материалите ще бъдат докладвани най-вероятно утре сутрин. И съответно каквото ни разпореди наблюдаващият прокурор ще бъдат извършени и съответно каквито мерки се наложи да бъдат предприети спрямо децата", каза началникът на РУ.
