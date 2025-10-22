ЗАРЕЖДАНЕ...
|СДВР разби престъпна група за фалшиви банкноти, действаща на територията на цяла Европа от 15 години
Това заяви на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, който предостави информация във връзка с мащабни операции по линия фалшификации на парични знаци, предаде репортер на "Фокус".
Николов обясни, че във вчерашния ден СДВР е задържало още едно лице след сделка с неистински банкноти с номинал от 100 евро и 200 евро с обща стойност 32 000 фалшиво евро.
''Държа да отбележа, че фалшификатите са с изключително високо качество. Имаме информация, че тези банкноти се разпространяват на територията на цяла Европа от 15 години", допълни той.
По третия случай е започнала работа от страна на полицията след многобройни сигнали, най-вече от бензиностанции. Задържани са три лица и впоследствие четвърто за 72 часа, разказа Николов и заяви, че работата по всеки от случаите продължава.
Директорът на СДВР алармира гражданите да използват само лицензирани институции за обмяна на валута, защото фалшификатите, които са иззели, са с много добро качество и лесно заблуждават.
"Очакванията са такива измами да зачестят", каза още той.
