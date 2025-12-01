ЗАРЕЖДАНЕ...
СДВР: На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропусквателни пунктове
Той предупреди гражданите, че разчита на тях и на организаторите на митинга за оказване на незабавна помощ и подаване на информация към полицейските служители при установяване на лица, подготвящи или извършващи противоправни действия.
Комисар Николов отправи апел към Столична община за прекратяване на протеста при евентуална ескалация и агресивни действия.
Петър Витанов: Протестът от "триъгълника на властта" създаде една изцяло нова политическа ситуация
Финансовият министър: През 2020 г. влязохме в чакалнята на еврозоната, президентът излезе, вдигна юмрук и стартира политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на същото
Изкуственият интелект и образованието у нас: Министър Вълчев представи политиките на България в областта
"Да, България" дава зелена светлина за подписване на споразумението за общ кандидат за президент
