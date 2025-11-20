ЗАРЕЖДАНЕ...
СБУ иска ТВ предаванията, онлайн профилите и цифровите канали да бъдат платени, за да се ограничи потреблението им
©
"СБУ проведе изследване, което показва, че същественото общуване между родители и деца е в рамките на едва 5 минути. От изследването става ясно, че около 50% от учениците са от непълни семейства, повече от 10% се отглеждат от бабите и дядовците си", каза още той.
Ето какви са предложенията на СБУ:
Предаванията по телевизия, онлайн профилите и цифровите канали да бъдат платени, за да се ограничи достъпът.
Децата да получат онлайн грамотност, за да се ориентират в потока от информация.
Да се въведат часове по медийна грамотност, като и учителите да бъдат обучени по темата.
Още от категорията
/
МОН се допитва до общественото мнение за забраната на социални мрежи да лица под 15 години, включете се тук
18:14
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
17:30
Мария Филипова: Детството, което имат нашите деца, няма да е същото, каквото сме имали ние. То трябва да бъде много по-добро
17:29
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
13:43
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
13:41
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.