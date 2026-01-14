ЗАРЕЖДАНЕ...
САЩ удължиха отново лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи своя лиценз, който изтича на 17 януари, до 28 февруари. Този лиценз разрешава преговори и условни споразумения с ''Лукойл'' за продажба на Lukoil International GmbH (LIG, която притежава чуждестранните активи на петролната компания).
Според съответния документ, публикуван на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ, лицензът се удължава при условие, че изпълнението на всяко такова споразумение е изрично обусловено от получаване на отделно одобрение от OFAC.
