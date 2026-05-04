България е извадена от т.нар. "Списък 301" за наблюдение по отношение на защитата на интелектуалната собственост. Това е резултат от последователните и координирани действия на Прокуратурата на Република България и Националната следствена служба, осъществени със съдействието на Департамента по правосъдие и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, съобщиха от прокуратурата.

Според официалния доклад на американската страна решението е взето заради постигнатия значителен напредък в правоприлагането и активизирането на наказателните производства срещу престъпления, свързани с онлайн пиратство. Отчетени са както предприетите законодателни мерки, така и конкретните резултати от разследванията.

Сред тях са мащабните операции, проведени през януари 2026 г. срещу незаконното разпространение на защитено съдържание. Под ръководството на прокуратурата съвместни екипи на Националната следствена служба, ДАНС и МВР, в партньорство с представители на американските правоохранителни институции, са извършили процесуално-следствени действия на 30 адреса в страната.

В хода на операцията са били неутрализирани ключови структури, поддържащи едни от най-посещаваните пиратски платформи в България. Иззети са множество електронни доказателства, прекратен е достъпът до значителен обем незаконно съдържание, а разследващите са установили лица, съпричастни към престъпната дейност.

Като част от устойчивото партньорство между българските и американските власти преди две седмици в Националната следствена служба е била учредена Национална мрежа от прокурори и следователи, специализирани в противодействието на киберпрестъпленията и престъпленията срещу интелектуалната собственост.

Инициативата има за цел да повиши експертния капацитет и ефективността на разследванията в тази динамично развиваща се сфера. На събитието са присъствали и представители на Департамента по правосъдие на САЩ – Кристи О’Майли, правен съветник по въпросите на компютърните престъпления и интелектуалната собственост, и Мат Ламберти, старши съветник. Те са изразили подкрепа за съвместната работа и са отчели постигнатите резултати в борбата с онлайн пиратството.

От прокуратурата посочват, че ще продължат активната си дейност в защита на правата на интелектуална собственост и противодействието на киберпрестъпността в тясно взаимодействие с националните и международните партньори.

Ръководството на прокуратурата и Националната следствена служба продължава сътрудничеството си с Департамента по правосъдие и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ. Предприемат се и мерки за повишаване на капацитета на прокурори и следователи, както и за осигуряване на необходимата материално-техническа поддръжка при разследването на киберпрестъпления.