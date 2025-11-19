ЗАРЕЖДАНЕ...
С въвеждането на еврото променят таксите по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
С промените действащият подзаконов нормативен акт се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България при спазване на принципа на защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност. Както и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.
Целта е чрез преизчисляването на съществуващите държавни такси от лева в евро да се постигне на яснота за потребителите на услугите при въвеждането на еврото като официална парична единица.
