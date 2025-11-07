Новини
С военна церемония се отбелязаха 140 години от Сръбско-българската война
Автор: Елена Николова 13:24Коментари (0)56
© Министерство на отбраната
Днес с военна церемония в мавзолея на княз Александър I Батенберг в столицата бе отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война, както и 132-рата годишнина от кончината на първия български княз и главнокомандващ на тогавашната Българска армия.

За да почетат паметта на героите, на военния ритуал присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-министрите Радостин Илиев и Аделина Николова, представители на военното и политическото ръководство на Министерството на отбраната, висши офицери. Поднесени бяха венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната, както и от институции и родолюбиви организации. Изпълнен бе националният химн на Република България и с минута мълчание бе почетена паметта на загиналите. Военният ритуал бе изпълнен от военнослужещи от Националната гвардейска част и Гвардейския представителен духов оркестър, съобщи Министерството на отбраната.

През 1885 г. по време на сраженията в Сръбско-българската война княз Александър I Батенберг застава начело на младата Българска армия, възстановена само 7 години по-рано след Освобождението през 1878 г. От 2024 г., по инициатива на МО, на 7 ноември в мавзолея-костница на княз Александър I Батенберг в София, където са тленните му останки, се отбелязват победата при Сливница и годишнината от кончината на главнокомандващия на Българската армия в победоносната за България Сръбско-българска война.






