С разпити на свидетели и вещи лица продължава делото за смъртта на Сияна
На предишното съдебно заседание бащата на Сияна, Николай Попов изрази съмнения в изготвянето на автотехническата експертиза, която е съществена за решаването на делото, припомня БНТ. Според него адвокат Явор Нотев, който защитава обвиняемия и вещото лице по делото – проф. Станимир Карапетков са в тесни служебни и приятелски отношения.
За това Николай Попов, заяви, че ще поиска нова експертиза и отвеждането на проф. Карапетков по делото. Подсъдим по делото е 65-годишният водач на тежкотоварен камион Георги Александров, който на 31 март тази година помете фатално автомобила с момиченцето и нейния дядо в участъка между селата Телиш и Радомирци
