Ñ ïðîòåñò âúâ Âàðíà èñêàò çàòâàðÿíåòî íà Äåëôèíàðèóìà

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 15:32 / 01.12.2019Êîìåíòàðè (5)21
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Ïðîòåñò ñå ïðîâåæäà â òàçè íåäåëÿ âúâ Âàðíà. Èñêàíåòî íà ïðîòåñòèðàùèòå å çàòâàðÿíåòî íà Äåëôèíàðèóìà. Òå ñà ïðåä íåãîâàòà ñãðàäà, äîêàòî âúòðå èìà ïðåäñòàâëåíèå. Íàñëîâúò íà äåìîíñòðàöèÿòà å "Âàøåòî çàáàâëåíèå ãè óáèâà".

Ïðîòåñòèðàùèòå èìàò òðè îñíîâíè èñêàíèÿ: çàáðàíà çà èçïîëçâàíå íà äåëôèíè çà çàáàâëåíèå, çàáðàíà çà âíîñà è çà ðàçâúæäàíåòî íàñ ìîðñêèòå áîçàéíèöè â ïëåí.

"Ïðîáëåìúò å, ÷å ïî÷òè âñÿêà ãîäèíà â òîçè äåëôèíàðèóì ñå ðàæäà è óìèðà åäíî áåáå äåëôèí, çàùîòî óñëîâèÿòà íå ñà ïîäõîäÿùè çà òÿõ. Âñè÷êè æèâîòíè â òîçè äåëôèíàðèóì ñà íåçàêîííè. Ñïîðåä áúëãàðñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî å çàáðàíåíî äà ñå èçïîëçâàò äèâè æèâîòíè â ïëåí çà çàáàâëåíèå, âêëþ÷èòåëíî è äåëôèíè, îñâåí àêî òåçè äåëôèíè íå ñà íàé-ìàëêî òðåòî ïîêîëåíèå îòãëåæäàíî â ïëåí. Â òîçè äåëôèíàðèóì íÿìà íèòî åäèí äåëôèí, êîéòî äà å òðåòî ïîêîëåíèå â ïëåí. Äâà ñà çàëîâåíè â Êóáà ïðåäè 35 ãîäèíè è òðè, êîèòî ñà ïúðâî ïîêîëåíèå – òåõíèòå äåöà", êàçâà Ñíåæàíêà Áîíåâà îò îðãàíèçàöèÿ "Ïîñëåäíàòà êëåòêà", ñúîáùàâà bTV.

Îò Äåëôèíàðèóìà çàÿâÿâàò, ÷å íå ïðàâÿò íèùî íåçàêîííî è ÷å àêî ïóñíàò äåëôèíèòå íà ñâîáîäà, òå íÿìà äà îöåëåÿò.









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